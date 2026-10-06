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Опубликовано 6 октября, 16:35

В индонезийской Сурабае после взрыва повреждены 58 зданий и восемь машин

Последствия взрыва в Сурубае. Обложка © X / Radit Ananta

Последствия взрыва в Сурубае. Обложка © X / Radit Ananta

По меньшей мере 58 зданий получили повреждения после взрыва в индонезийской Сурабае. Об этом сообщает iNewsSurabaya со ссылкой на городское агентство по противодействию стихийным бедствиям BPBD.

Основной ущерб пришёлся на коммерческие помещения: пострадали 42 объекта. Четыре из них получили серьёзные разрушения, состояние ещё 28 оценивается как среднее, десяти — как лёгкое.

Взрывная волна затронула и жилой сектор. Из 16 повреждённых домов один серьёзно разрушен, два получили средний ущерб, ещё 13 — незначительный.

Кроме того, последствия ЧП зафиксированы у восьми транспортных средств. Повреждены пять автомобилей и три мотоцикла.

Судя по данным полиции, взрыв произошёл утром 6 октября в ресторане Nasi Tempong Sri Dewi в торговом комплексе San Antonio, Pakuwon City в Сурабае. Основная версия — утечка сжиженного газа на кухне Перед ЧП повар почувствовал характерный запах.

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Ранее Life.ru сообщал, что при взрыве в жилом комплексе в подмосковном Одинцове были разрушены часть стены и балконные конструкции. Обломки также упали на территорию парковки.

Больше новостей о крупных авариях и чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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