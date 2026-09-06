Без лифтов, интернета и холодильников: Жители ЖК в Петербурге третий день живут во тьме

Жители жилого комплекса «Дальневосточный 15» в Санкт-Петербурге третий день остаются без света, интернета и лифтов после мощного ливня, прошедшего в пятницу. В доме 33к1 произошла авария на электросетях, в результате которой был затоплен главный распределительный щит. Об этом пишет Mash на Мойке.

Жители ЖК в Санкт-Петербурге третий день сидят без света после ливня. Видео © Telegram / Mash на Мойке

В момент отключения электричества в лифтах находились люди. Жильцам сообщили, что оборудование сначала необходимо просушить и обеспечить безопасные условия, и только после этого подавать электричество.

Сроки восстановления несколько раз переносились. Сегодня жильцам сообщили, что ситуация может измениться в течение дня, однако по линии 004 называли срок — до позднего вечера понедельника. Жители массово оставляют заявки в управляющей компании, создали коллективное обращение и готовят жалобу в прокуратуру.

Собственники пытаются самостоятельно устранить течь у вводно-распределительного устройства, утверждая, что щит сильно повреждён и его необходимо перебирать. На месте от управляющей компании, по словам жителей, находится только уборщица, которая пытается выгнать воду из кладовых в люк. Соседи помогают друг другу: заряжают телефоны, готовят еду, временно перекладывают продукты в работающие холодильники и морозилки в другом корпусе ЖК.

Ранее депутат Чаплин также раскрыл, как заставить УК ремонтировать трубы и батареи. По его словам, если компания заявляет, что труба принадлежит собственнику, нужно попросить зафиксировать в акте, где находится первое стыковое соединение — именно эта граница определяет, кто платит.