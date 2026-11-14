У Украины нет полноценной альтернативы американской спутниковой системе Starlink, поскольку европейские страны пока не располагают сопоставимыми технологиями и оборудованием. Такую оценку в интервью RT дал политолог Александр Дудчак, объяснивший, почему Киев продолжает зависеть от инфраструктуры компании Илона Маска.

«В таких масштабах заменить Starlink сложно. Определённые возможности есть у Франции и Германии, постепенно развиваются они и в Британии. Но сказать, что у них есть альтернатива технологиям, оборудованию и аппаратуре Илона Маска, пока нельзя», — пояснил Дудчак.

При этом зависимость от американских технологий не мешает Владимиру Зеленскому публично критиковать Дональда Трампа. Уверенность экс-комику придаёт поддержка влиятельных политических сил Лондона и Брюсселя. Зеленский рассчитывает использовать внутренние разногласия в США, чтобы продемонстрировать самостоятельность перед западными союзниками.

Политолог также обратил внимание на распределение расходов между партнёрами Киева. По его оценке, европейцы преимущественно финансируют закупки вооружений, тогда как Вашингтон продолжает продавать военную продукцию и предоставлять разведывательную информацию. При этом в ЕС заинтересованы в более активном финансовом участии американской стороны в поддержке Украины.

Дудчак считает, что затягивание конфликта позволяет западным государствам сохранять давление на Москву, хотя не изменит конечного результата противостояния. Он также допустил, что зимой положение Киева может осложниться при продолжении ударов российских ВКС. В этой связи эксперт призвал отечественные власти не соглашаться на возможные предложения Запада о различных уступках в обмен на прекращение боевых действий, поскольку усматривает в подобных инициативах риск для интересов России.