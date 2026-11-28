В Рождественский пост стоит сократить время на привычные развлечения и посвятить его молитве, чтению Евангелия и трудов святых отцов, посоветовал протоиерей Димитрий Моисеев. Смысл такого воздержания, по его словам, заключается в духовной подготовке к Рождеству Христову.

«Самое главное — это не то, что мы едим, а то, как мы духовно к этому готовимся, потому что пост без молитвы, без духовных упражнений — это скорее диета, чем пост», — пояснил настоятель храма в Обнинске в беседе с 360.ru.