«Без молитвы это диета»: Священник раскрыл главное правило поста перед Рождеством
Протоиерей Моисеев посоветовал в Рождественский пост читать Евангелие и молиться
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В Рождественский пост стоит сократить время на привычные развлечения и посвятить его молитве, чтению Евангелия и трудов святых отцов, посоветовал протоиерей Димитрий Моисеев. Смысл такого воздержания, по его словам, заключается в духовной подготовке к Рождеству Христову.
«Самое главное — это не то, что мы едим, а то, как мы духовно к этому готовимся, потому что пост без молитвы, без духовных упражнений — это скорее диета, чем пост», — пояснил настоятель храма в Обнинске в беседе с 360.ru.
Напомним, Рождественский пост начался в субботу, 28 ноября, и продлится до сочельника, 6 января. Правила трапезы меняются в течение 40 дней. Самый строгий период приходится на последние пять дней перед Рождеством.