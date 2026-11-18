Православный календарь на декабрь 2026: церковные праздники, Рождественский пост и именины Оглавление Церковный календарь на декабрь 2026 по дням Какие большие церковные праздники в декабре 2026 Главные дни памяти святых Александр Невский — 6 декабря Екатерина — 7 декабря Андрей Первозванный — 13 декабря Варвара — 17 декабря Никола Зимний — 19 декабря Савва Освященный — 18 декабря Зачатие Анной Богородицы — 22 декабря Спиридон Тримифунтский — 25 декабря Неделя святых праотец — 27 декабря Рождественский пост в декабре 2026: что можно есть Именины в декабре Народные традиции декабря Частые вопросы Церковные праздники в декабре 2026 года по дням: Введение во храм, Никола Зимний, Рождественский пост и что можно есть, а также именины декабря. Зимний православный храм. ИИ-иллюстрация Life.ru

Весь декабрь 2026 года идёт Рождественский пост. Главные праздники месяца — Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и день памяти Николая Чудотворца (19 декабря). Ниже вы найдёте календарь по дням, правила поста и именины. Все даты года собраны в материале «Православные праздники 2026». Как выглядел предыдущий месяц, смотрите в ноябрьском календаре.

Церковный календарь на декабрь 2026 по дням

Главные даты декабря и периоды Рождественского поста. Инфографика Life.ru

Как читать столбец «Питание». Во все дни поста исключены мясо, молочные продукты и яйца. Остальное зависит от дня:

Без масла — постная пища без добавления растительного масла; степень строгости конкретного дня уточняйте по приходскому календарю.

С маслом — постная пища с растительным маслом.

Рыба — день с разрешением рыбы наряду с постными блюдами.

Сливочное масло к постным продуктам не относится: оно молочное, а молочные продукты исключены весь пост. Это касается и сыра, сметаны, творога и молока. Масло в строке «с маслом» всегда растительное: подсолнечное, оливковое, льняное и другие.

В таблице приведён один из распространённых ориентировочных календарей питания: послабления по церковным праздникам и местной практике могут отличаться. Это не обязательный режим для всех верующих. Мирянам меру поста лучше обсудить со священником.

Инфографика Life.ru

Важная оговорка: режим в столбце «Питание» носит справочный характер. В православных календарях есть различия по послаблениям в конкретные праздничные дни, поэтому при подготовке к посту ориентируйтесь на практику своего прихода.

Какие большие церковные праздники в декабре 2026

Какие большие церковные праздники в декабре 2026. Инфографика Life.ru

Да, один: 4 декабря отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы — двунадесятый праздник, то есть один из двенадцати важнейших в церковном году, которые догматически связаны с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Праздник относится к богородичным, то есть посвящён Божией Матери. В 2026 году он выпадает на пятницу, но в этот день рыба разрешена. По церковному преданию, праведные Иоаким и Анна привели трёхлетнюю дочь в Иерусалимский храм. Подробнее — в материале о Введении во храм Пресвятой Богородицы. Народное название — Введенье, а по приметам с него принято отсчитывать начало настоящей зимы (по народной традиции). Отдание праздника — 8 декабря.

Двунадесятых праздников в декабре больше нет, но зато есть много других памятных дней, которые особенно чтят.

Главные дни памяти святых

Александр Невский — 6 декабря

Благоверный князь Александр Ярославич — защитник Руси, победитель на Неве и на Чудском озере. Он принял монашество перед смертью и почитается как небесный покровитель русских воинов и правителей. В этот день в 1263 году состоялось погребение князя во Владимире. Подробнее о молитвенном почитании — в материале о святом Александре Невском.

Екатерина — 7 декабря

Великомученица Екатерина Александрийская жила в IV веке. По преданию, она была образованной девушкой и победила в споре языческих мудрецов. В народе день называют Екатериной Санницей, потому что в это время устанавливался санный путь (по народной традиции).

Андрей Первозванный — 13 декабря

13 декабря в Православной церкви отмечается день памяти святого апостола Андрея Первозванного. В народе этот праздник прозвали Андреевым днём или днём Андрея. Апостол Андрей первым из учеников откликнулся на призыв Христа, отсюда и прозвание. Церковное предание связывает его проповедь с землями Причерноморья. Подробнее — в статье о дне Андрея Первозванного.

Варвара — 17 декабря

17 декабря в Православной церкви совершается память святой великомученицы Варвары Илиопольской. Великомученица Варвара почитается как защитница от внезапной смерти. Её молитвенно призывают в опасности. Накануне вспоминают и преподобного Иоанна Дамаскина, но главная дата — 17 декабря.

Никола Зимний — 19 декабря

Святитель Николай Мирликийский — один из самых любимых святых на Руси. Зимний Никола приходится на субботу, поэтому рыба разрешена по двум причинам: праздник и выходной день. Об истории и традициях праздника — в материале «Никола Зимний».

Савва Освященный — 18 декабря

Преподобный Савва основал лавру близ Иерусалима, которая действует до сих пор. Это один из великих палестинских подвижников V–VI веков.

Зачатие Анной Богородицы — 22 декабря

Праздник посвящён зачатию Девы Марии праведной Анной после долгих лет бездетности. В этот же день вспоминают икону «Нечаянная радость». В 2026 году день выпадает на вторник, и по уставу рыба разрешена.

Спиридон Тримифунтский — 25 декабря

Святитель Спиридон, епископ с острова Кипр, жил в IV веке и был простым пастухом. В народе день называют Спиридоном-солнцеворотом. О жизни святителя — в материале Life.ru о Спиридоне Тримифунтском. Народная связь праздника с солнцеворотом относится к традиционным представлениям, а не к церковному учению.

Неделя святых праотец — 27 декабря

В воскресенье перед Рождеством Церковь вспоминает ветхозаветных праведников от Адама до Иосифа Обручника. Напомним, что Неделя святых отец придётся на 3 января 2027 года, а Рождество Христово — на 7 января (четверг).

Рождественский пост в декабре 2026: что можно есть

Рождественский пост в декабре 2026: что можно есть. Фото © ChatGPT

Пост длится с 28 ноября по 6 января 2027 года. Весь декабрь — постный. Питание по уставу делится на три периода.

До 19 декабря. Рыба обычно допускается по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям; отдельные праздники дают послабления и в другие дни. В остальные дни режим зависит от богослужебного календаря.

С 20 декабря по 1 января. В распространённой практике рыбу едят прежде всего по субботам и воскресеньям; в отдельные праздники возможны исключения. В будни соблюдают более строгие ограничения.

Со 2 по 6 января. Самый строгий период: рыбы нет даже по выходным.

Рыба разрешена и 4 декабря, в праздник Введения. По конкретным дням церковные календари могут различаться по степени строгости; указанные варианты не являются обязательной диетой для каждого мирянина. Полный календарь питания — в материале про Рождественский пост, а идеи блюд — в постных рецептах.

В декабре 2026 года нет вселенских родительских суббот. Все даты года — в календаре родительских суббот.

Именины в декабре

В декабре именины отмечают так:

Александр — 6 декабря.

Екатерина — 7 декабря.

Георгий — 9 декабря.

Андрей — 13 декабря.

Варвара — 17 декабря.

Савва — 18 декабря.

Николай — 19 декабря.

Анна — 22 декабря.

Спиридон — 25 декабря.

Инфографика Life.ru

Выбирать имя ребёнку по святцам — давняя традиция: у человека появляется небесный покровитель, который празднует память в определённый день. Это лишь примеры памятных дней, а не полный перечень именин: одно имя может встречаться в святцах несколько раз за месяц. Уточнить день памяти своего небесного покровителя можно в церковном календаре.

Народные традиции декабря

По народной традиции, в декабре смотрели на погоду в дни Введения и Николы, чтобы предугадать зиму. Подробнее — в материале «Народные приметы на декабрь 2026».

Частые вопросы

Какие большие церковные праздники в декабре 2026?

Двунадесятый праздник один — Введение во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря. Из особо чтимых дней — Никола Зимний, 19 декабря.

Когда Никола Зимний в 2026 году?

19 декабря, в субботу.

Можно ли есть рыбу в декабре в пост?

В зависимости от периода поста и праздников. До 19 декабря рыбу обычно допускают во вторник, четверг и выходные, с 20 декабря — преимущественно в выходные; в отдельных церковных календарях есть дополнительные послабления. Со 2 января рыбы нет.

Какие именины в декабре?

Александр, Екатерина, Георгий, Андрей, Варвара, Савва, Николай, Анна, Спиридон и другие.

Когда заканчивается Рождественский пост?

6 января 2027 года, в Сочельник. Рождество Христово — 7 января.

Все праздники, посты и традиции — в разделе «Церковные праздники».

Авторы Анна Розанова