Без нефти и IT: Стало известно, кто в России получает почти 1 млн рублей

Самые высокие средние зарплаты в России оказались не в традиционно прибыльных отраслях вроде IT или добычи ресурсов. По данным Росстата, в одной из сфер доход специалистов за первые пять месяцев 2026 года превысил 970 тысяч рублей в месяц.

Речь идёт о морском пастбищном рыбоводстве. Согласно статистике ведомства, средняя начисленная заработная плата работников этой отрасли с января по май составила 971 411 рублей.

Ещё одной сферой с заметно высокими доходами стала деятельность по аренде и лизингу оборудования для медицинских целей. Там средний показатель зарплаты достиг 728 882 рублей.

При этом такие значения отражают средние показатели по отрасли и могут зависеть от структуры занятости, количества крупных компаний и уровня оплаты отдельных специалистов.

Ранее Life.ru писал, что средняя начисленная зарплата работников российских организаций приблизилась к 115 тысячам рублей. Росстат зафиксировал рост показателя на фоне увеличения доходов в ряде отраслей.