Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября, 04:46

Без нефти и IT: Стало известно, кто в России получает почти 1 млн рублей

В России нашли отрасль со средней зарплатой выше 900 тысяч рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimka production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimka production

Самые высокие средние зарплаты в России оказались не в традиционно прибыльных отраслях вроде IT или добычи ресурсов. По данным Росстата, в одной из сфер доход специалистов за первые пять месяцев 2026 года превысил 970 тысяч рублей в месяц.

Речь идёт о морском пастбищном рыбоводстве. Согласно статистике ведомства, средняя начисленная заработная плата работников этой отрасли с января по май составила 971 411 рублей.

Ещё одной сферой с заметно высокими доходами стала деятельность по аренде и лизингу оборудования для медицинских целей. Там средний показатель зарплаты достиг 728 882 рублей.

При этом такие значения отражают средние показатели по отрасли и могут зависеть от структуры занятости, количества крупных компаний и уровня оплаты отдельных специалистов.

Путин сообщил о росте реальных зарплат в России на 6,3%
Путин сообщил о росте реальных зарплат в России на 6,3%

Ранее Life.ru писал, что средняя начисленная зарплата работников российских организаций приблизилась к 115 тысячам рублей. Росстат зафиксировал рост показателя на фоне увеличения доходов в ряде отраслей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Росстат
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar