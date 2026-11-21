«Без него невозможно»: SHAMAN объяснил, когда переходит на русский мат
SHAMAN заявил, что временами без русского мата обойтись невозможно
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Нецензурная брань порой оказывается необходимой, когда человек напротив отказывается воспринимать обычные слова. Об этом заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал в интервью РИА «Новости».
Исполнитель признался, что не всегда удаётся достучаться до собеседника с помощью спокойных объяснений. Некоторые люди, по его наблюдениям, попросту не реагируют на вежливые обращения, даже если мысль сформулирована предельно понятно.
«Иногда без него невозможно, иногда он необходим», — заявил певец, рассуждая о роли русского мата в повседневном общении.
Своими размышлениями артист поделился накануне дня рождения. Уже 22 ноября SHAMAN отметит 35-летний юбилей.
Ранее Life.ru сообщал, что SHAMAN выступил против возвращения на российскую сцену артистов, покинувших страну после начала СВО. Певец заявил, что не поддерживает идею простить таких коллег. При этом он подчеркнул, что окончательное решение о возможности их возвращения должны принимать сами россияне.