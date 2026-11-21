Нецензурная брань порой оказывается необходимой, когда человек напротив отказывается воспринимать обычные слова. Об этом заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал в интервью РИА «Новости».

Исполнитель признался, что не всегда удаётся достучаться до собеседника с помощью спокойных объяснений. Некоторые люди, по его наблюдениям, попросту не реагируют на вежливые обращения, даже если мысль сформулирована предельно понятно.

«Иногда без него невозможно, иногда он необходим», — заявил певец, рассуждая о роли русского мата в повседневном общении.

Своими размышлениями артист поделился накануне дня рождения. Уже 22 ноября SHAMAN отметит 35-летний юбилей.