Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что главным достижением за почти 35 лет считает не музыкальную карьеру, награды или популярность, а свою дочь Варвару. Об этом артист рассказал РИА «Новости» в преддверии юбилея, который отметит 22 ноября.

«Что касается главных достижений в моей жизни — это моя дочь, я ей горжусь», — поделился исполнитель.

По словам Дронова, 35 лет — уже достаточно серьёзный возраст, однако подводить окончательные итоги он пока не собирается. Музыкант уверен, что вместе со своей командой сможет ещё немало сделать и удивить поклонников.

Особую гордость у артиста вызывают увлечения Варвары. Девочка занимается тхэквондо и танцами, учится играть на фортепиано и пробует себя в вокале. При этом певец не намерен навязывать ей профессию и считает, что в будущем дочь должна самостоятельно выбрать жизненный путь.

Дронов также признался, что из-за плотного гастрольного графика видится с Варварой гораздо реже, чем ему хотелось бы. Однако они регулярно созваниваются и переписываются, а каждую личную встречу певец старается сделать особенной.

«Я всегда стараюсь сделать свои редкие приезды к ней настоящим праздником с подарками», — рассказал SHAMAN.

При этом артист считает важным не только радовать дочь, но и находить время для серьёзных разговоров наедине, чтобы поделиться с ней жизненным опытом. Варвара родилась в 2014 году в первом браке Дронова с преподавателем вокала Мариной Рощупкиной. Несмотря на развод родителей, певец продолжает участвовать в жизни дочери.

Ранее Life.ru сообщал, что SHAMAN высказался о возможности рождения детей в браке с Екатериной Мизулиной. Певец подчеркнул, что они с супругой не собираются торопить события и принимают важные семейные решения совместно. Тогда же отмечалось, что из-за постоянных гастролей артист не может уделять дочери Варваре столько времени, сколько ему хотелось бы.