Певец SHAMAN выступил против возвращения уехавших из России артистов на отечественную сцену. Свою позицию заслуженный артист РФ Ярослав Дронов объяснил в интервью ТАСС.

«Русский народ может простить многое. Но не предательство», — подчеркнул исполнитель, говоря о коллегах, покинувших страну после начала специальной военной операции.

В беседе с РИА «Новости» музыкант также заявил, что не считает нужным прощать артистов, которые уехали из России и теперь могут захотеть вернуться. При этом он подчеркнул, что окончательное решение должно оставаться за самими россиянами.

«Этот вопрос надо задать народу. Народ сам должен решить, как с ними поступать, принимать их или нет. С другой стороны, я ведь тоже являюсь частью народа России. Моё мнение — нет», — сказал Дронов.

После начала СВО за границу уехали некоторые известные представители отечественного шоу-бизнеса, в том числе Алла Пугачёва и Андрей Макаревич*.

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