Телеведущий Иван Ургант вряд ли уедет во Францию насовсем, считает продюсер Павел Рудченко. По его словам, большую часть денег шоумену по-прежнему приносит работа в России.

«Я думаю, что Ургант в большей степени «выпячивает» регистрацию [своей компании] в Париже, дабы показать определённую сопричастность с европейскими ценностями», — отметил собеседник NEWS.ru.

Музыкальный критик сравнил это с модой на советской эстраде, когда артисты охотно подчёркивали свои связи с Прибалтикой. По его мнению, Ургант тоже может рассчитывать, что Париж добавит ему европейского шарма. Однако такими методами он рискует оттолкнуть российских зрителей.