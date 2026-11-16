«Выпячивает регистрацию»: Продюсер раскрыл, уедет ли Ургант на ПМЖ во Францию
Продюсер Рудченко: Ургант не покинет Россию навсегда, чтобы не терять прибыль
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Телеведущий Иван Ургант вряд ли уедет во Францию насовсем, считает продюсер Павел Рудченко. По его словам, большую часть денег шоумену по-прежнему приносит работа в России.
«Я думаю, что Ургант в большей степени «выпячивает» регистрацию [своей компании] в Париже, дабы показать определённую сопричастность с европейскими ценностями», — отметил собеседник NEWS.ru.
Музыкальный критик сравнил это с модой на советской эстраде, когда артисты охотно подчёркивали свои связи с Прибалтикой. По его мнению, Ургант тоже может рассчитывать, что Париж добавит ему европейского шарма. Однако такими методами он рискует оттолкнуть российских зрителей.
Напомним, Иван Ургант указал Париж вместо Санкт-Петербурга в документах семейной компании NEVA. Фирма работает во Франции с 2015 года и занимается недвижимостью. При оформлении документов телеведущий и его жена Наталья Кикнадзе воспользовались израильскими паспортами. Российское гражданство и регистрацию в Петербурге артист сохранил.