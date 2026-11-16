Иван Ургант окончательно сменил российский адрес на французский в документах своей компании, указав местом регистрации Париж. Для оформления телеведущий и его супруга Наталья Кикнадзе воспользовались израильскими паспортами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее в документации принадлежащей супругам фирмы NEVA значился Санкт-Петербург. Однако в обновлённых сведениях адрес регистрации шоумена изменился на французскую столицу. При этом Ургант сохранил гражданство России и регистрацию в городе на Неве.

Компания NEVA появилась во Франции ещё в 2015 году. Её деятельность связана с операциями на рынке недвижимости. Офис расположен на престижной авеню Ош, неподалёку от Триумфальной арки.

Поблизости находится пятизвёздочный отель Le Royal Monceau, среди гостей которого в разные годы были Майкл Джексон, Мадонна и Роберт Де Ниро. Осенью 2026 года там также останавливалась Селин Дион. По предварительным сведениям SHOT, в этой гостинице может проживать и сам Ургант.

Ранее Life.ru сообщал, что семейный бизнес уехавшего из России актёра Андрея Бурковского принёс 558 млн рублей выручки. Ресторанные проекты его отца в Новосибирске и Томске получили 207 млн рублей, а сеть «Сибирские блины», в которой ему принадлежит 25%, — ещё 351 млн. При этом сам артист по-прежнему сохраняет статус индивидуального предпринимателя в России.