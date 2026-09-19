Ничего личного, просто бизнес: Семья уехавшего Бурковского заработала на россиянах свыше полумиллиарда
SHOT: Российский бизнес отца Андрея Бурковского принёс 558 млн рублей
Андрей Бурковский и его отец Владимир Бурковский с партнёршей Анжеликой Мироновой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aburkovskiy, Telegram / Рестораны Бурковских
Семья покинувшего страну артиста Андрея Бурковского продолжает получать внушительную прибыль от коммерческой деятельности в Сибири. За прошедший период суммарные доходы связанных с его близкими предприятий превысили полмиллиарда рублей, пишет SHOT.
Компании отца Бурковского получили 558 млн рублей выручки. Фото © Telegram / SHOT
Основная часть проектов сосредоточена в руках Владимира Бурковского, приходящегося отцом знаменитости. Совместно с партнёршей Анжеликой Мироновой он управляет заведениями общепита на территории Новосибирска и Томска.
В данный пул активов входят сервис доставки готовых блюд, гастрономический театр PuppenHaus, а также заведение «Креп», специализирующееся на авангардной сибирской кухне. Их совместный финансовый результат достиг примерно 207 миллионов рублей.
Существенный куш приносит и доля размером в 25% в бренде «Сибирские блины». Данная сеть насчитывает порядка 20 филиалов и принесла за последний отчетный отрезок 351 миллион рублей валового дохода.
Сам уехавший актер тоже не спешит окончательно обрывать юридические связи с родиной. На его имя внутри государства по-прежнему оформлен статус индивидуального предпринимателя в сфере художественного творчества и исполнительских искусств.
Ранее Life.ru рассказывал, что Бурковский продолжил зарабатывать на актёрских курсах за рубежом. В сентябре 2025 года SHOT сообщал, что артист собирался провести в Великобритании курс по системе Станиславского и рассчитывал получить за него около двух миллионов рублей.
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