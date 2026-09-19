Ничего личного, просто бизнес: Семья уехавшего Бурковского заработала на россиянах свыше полумиллиарда

Семья покинувшего страну артиста Андрея Бурковского продолжает получать внушительную прибыль от коммерческой деятельности в Сибири. За прошедший период суммарные доходы связанных с его близкими предприятий превысили полмиллиарда рублей, пишет SHOT.

Компании отца Бурковского получили 558 млн рублей выручки. Фото © Telegram / SHOT

Основная часть проектов сосредоточена в руках Владимира Бурковского, приходящегося отцом знаменитости. Совместно с партнёршей Анжеликой Мироновой он управляет заведениями общепита на территории Новосибирска и Томска.

В данный пул активов входят сервис доставки готовых блюд, гастрономический театр PuppenHaus, а также заведение «Креп», специализирующееся на авангардной сибирской кухне. Их совместный финансовый результат достиг примерно 207 миллионов рублей.

Существенный куш приносит и доля размером в 25% в бренде «Сибирские блины». Данная сеть насчитывает порядка 20 филиалов и принесла за последний отчетный отрезок 351 миллион рублей валового дохода.

Сам уехавший актер тоже не спешит окончательно обрывать юридические связи с родиной. На его имя внутри государства по-прежнему оформлен статус индивидуального предпринимателя в сфере художественного творчества и исполнительских искусств.

Ранее Life.ru рассказывал, что Бурковский продолжил зарабатывать на актёрских курсах за рубежом. В сентябре 2025 года SHOT сообщал, что артист собирался провести в Великобритании курс по системе Станиславского и рассчитывал получить за него около двух миллионов рублей.