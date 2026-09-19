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Опубликовано 19 сентября, 07:03

Ничего личного, просто бизнес: Семья уехавшего Бурковского заработала на россиянах свыше полумиллиарда

SHOT: Российский бизнес отца Андрея Бурковского принёс 558 млн рублей

Андрей Бурковский и его отец Владимир Бурковский с партнёршей Анжеликой Мироновой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aburkovskiy, Telegram / Рестораны Бурковских

Андрей Бурковский и его отец Владимир Бурковский с партнёршей Анжеликой Мироновой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aburkovskiy, Telegram / Рестораны Бурковских

Семья покинувшего страну артиста Андрея Бурковского продолжает получать внушительную прибыль от коммерческой деятельности в Сибири. За прошедший период суммарные доходы связанных с его близкими предприятий превысили полмиллиарда рублей, пишет SHOT.

Компании отца Бурковского получили 558 млн рублей выручки. Фото © Telegram / SHOT

Компании отца Бурковского получили 558 млн рублей выручки. Фото © Telegram / SHOT

Основная часть проектов сосредоточена в руках Владимира Бурковского, приходящегося отцом знаменитости. Совместно с партнёршей Анжеликой Мироновой он управляет заведениями общепита на территории Новосибирска и Томска.

В данный пул активов входят сервис доставки готовых блюд, гастрономический театр PuppenHaus, а также заведение «Креп», специализирующееся на авангардной сибирской кухне. Их совместный финансовый результат достиг примерно 207 миллионов рублей.

Существенный куш приносит и доля размером в 25% в бренде «Сибирские блины». Данная сеть насчитывает порядка 20 филиалов и принесла за последний отчетный отрезок 351 миллион рублей валового дохода.

Сам уехавший актер тоже не спешит окончательно обрывать юридические связи с родиной. На его имя внутри государства по-прежнему оформлен статус индивидуального предпринимателя в сфере художественного творчества и исполнительских искусств.

Бесплатная школа, дорогой район: Во сколько Бурковскому обходится Нью-Йорк
Бесплатная школа, дорогой район: Во сколько Бурковскому обходится Нью-Йорк

Ранее Life.ru рассказывал, что Бурковский продолжил зарабатывать на актёрских курсах за рубежом. В сентябре 2025 года SHOT сообщал, что артист собирался провести в Великобритании курс по системе Станиславского и рассчитывал получить за него около двух миллионов рублей.

Больше новостей о жизни, карьере и заработках известных артистов — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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