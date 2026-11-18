Без него никуда: Ядерный чемоданчик Путина попал на видео в Шэньчжэне
Адъютант Путина подтвердил наличие ядерного чемоданчика на саммите АТЭС
Ядерный чемоданчик Путина попал на видео журналиста в Шэньчжэне. Обложка © Telegram / Евгений Попов
Ядерный чемоданчик Владимира Путина попал в кадр во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Журналист ИС «Вести» и депутат Госдумы Евгений Попов заметил чёрный дипломат у адъютанта президента и выяснил, что находится внутри.
Во время поездки в китайский Шэньчжэнь корреспондент заметил адъютанта президента с чёрным дипломатом в руках. Он поинтересовался, действительно ли это устройство для управления стратегическими вооружениями.
«Да, тот самый», — ответил сотрудник.
Так называемый ядерный чемоданчик носит название «Чегет» и представляет собой переносной терминал системы «Казбек». Он обеспечивает защищённую связь главы государства с высшим военным командованием и позволяет передавать приказы о применении атомного оружия. При этом само устройство не запускает ракеты напрямую: соответствующие распоряжения поступают в Генеральный штаб, откуда направляются по цепочке управления. Благодаря такой системе верховный главнокомандующий сохраняет возможность принимать решения независимо от своего местонахождения.
Ранее Life.ru сообщал, что Китай оказал Владимиру Путину самый высокий уровень приёма среди иностранных участников саммита АТЭС. Как отмечала South China Morning Post, в аэропорту российского лидера встречал Цай Ци — член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии КНР. Вместе с ним на церемонии присутствовали заместитель главы МИД Ма Чжаосюй и посол Чжан Ханьхуэй.