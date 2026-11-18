Ядерный чемоданчик Владимира Путина попал в кадр во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Журналист ИС «Вести» и депутат Госдумы Евгений Попов заметил чёрный дипломат у адъютанта президента и выяснил, что находится внутри.

Во время поездки в китайский Шэньчжэнь корреспондент заметил адъютанта президента с чёрным дипломатом в руках. Он поинтересовался, действительно ли это устройство для управления стратегическими вооружениями.

«Да, тот самый», — ответил сотрудник.

Так называемый ядерный чемоданчик носит название «Чегет» и представляет собой переносной терминал системы «Казбек». Он обеспечивает защищённую связь главы государства с высшим военным командованием и позволяет передавать приказы о применении атомного оружия. При этом само устройство не запускает ракеты напрямую: соответствующие распоряжения поступают в Генеральный штаб, откуда направляются по цепочке управления. Благодаря такой системе верховный главнокомандующий сохраняет возможность принимать решения независимо от своего местонахождения.