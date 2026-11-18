Михаил Губерниев пошёл по стопам знаменитого отца и в 2025 году стал постоянным ведущим новостей на федеральном телеканале. Дмитрий Губерниев уверяет, что не помогал сыну получать должность: Михаил прошёл серьёзный отбор и самостоятельно доказывал свою профессиональную состоятельность. Об этом рассказали в программе Пятого канала «Светская хроника».

Дмитрий Губерниев объяснил, как его сын получил работу на телевидении. Видео © Пятый канал

По словам комментатора, решение о приёме Михаила на работу принимала Тина Канделаки. Самому молодому телеведущему пришлось около двух месяцев проходить сложные профессиональные испытания. Он тренировался работать в кадре, оттачивал речь и учился уверенно вести прямые эфиры.

Несмотря на общую профессию, отец и сын не считают себя конкурентами. Михаил признаётся, что ему непросто воспринимать Дмитрия исключительно как коллегу, поскольку для него тот прежде всего папа. При этом он понимает масштаб профессионального опыта отца и старается выработать собственную манеру подачи.

Сходство между ними заметно не только в работе. Оба следят за физической формой и регулярно тренируются. Правда, Дмитрий предпочитает ходьбу с палками и силовые упражнения, а Михаил занимается бегом. Однажды они даже поспорили, кто из них выносливее: отец напомнил о совместном марафоне, который пробежал с сыном, когда тому было 16 лет, а Михаил ответил, что в том же возрасте преодолел полумарафон.

Михаил родился в 2002 году в семье Дмитрия Губерниева и чемпионки мира по лёгкой атлетике Ольги Богословской. Родители расстались, когда мальчику исполнилось три года, однако отец продолжил активно участвовать в его воспитании: поддерживал увлечения, приобщал к спорту и музыке.

Помимо телевидения, Михаил занимается музыкой. Он развивает англоязычный проект Whisky Romance и готовит альбом из 12 песен. Дмитрий тоже реализовал себя в этой сфере: комментатор рассказал, что выпустил собственный диск «Губерниев у микрофона».

Ещё одно отличие сына от отца — знание иностранных языков. Михаил изучал английский и испанский, тогда как Дмитрий с гордостью заявляет, что владеет шестью языками. При этом оба сходятся в одном: Михаилу не стоит копировать отцовский стиль, чтобы добиться успеха. Ему предстоит сформировать собственное имя в профессии.