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Опубликовано 9 октября, 16:03

Губерниев показал фото со свадьбы сына и рассказал о фамилии невестки

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/guberniev_dmitry

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/guberniev_dmitry

Дмитрий Губерниев опубликовал фотографии с торжества по случаю женитьбы своего сына Михаила. Кадры комментатор выложил в своём личном блоге в сети.

Губерниев опубликовал фото со свадьбы сына Михаила. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / guberniev_dmitry

Губерниев опубликовал фото со свадьбы сына Михаила. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / guberniev_dmitry

На снимках телеведущий позирует рядом с сыном и его супругой Анастасией Козаренко. Отдельно он обратил внимание на то, что молодая жена Михаила решила носить фамилию мужа.

Жена младшего Губерниева взяла его фамилию.Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / guberniev_dmitry

Жена младшего Губерниева взяла его фамилию.Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / guberniev_dmitry

«Губерниев один — хорошо! Два Губерниевых — лучше! А когда с нами ещё и Губерниева — вообще отлично! Ура», — написал журналист.

Дмитрий Губерниев признался, что участвовал в бандитских разборках в лихие 90-е
Дмитрий Губерниев признался, что участвовал в бандитских разборках в лихие 90-е

Напомним, до этого Life.ru рассказывал, что сын спортивного комментатора Михаил женился на журналистке телеканала «Россия 1» Анастасии Козаренко. Молодожён выложил снимки с торжества и показал обручальные кольца, подписав публикацию словами о том, что счастлив. Поздравить пару поспешили друзья, коллеги и поклонники. Михаилу 24 года, он с красным дипломом окончил магистратуру Института медиа НИУ ВШЭ.

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Вероника Бакумченко
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