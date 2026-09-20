«Блин, я счастлив»: Сын Дмитрия Губерниева женился на телеведущей

Сын спортивного комментатора Дмитрия Губерниева Михаил женился на телеведущей Анастасии Козаренко. Молодой человек опубликовал свадебные фотографии и показал обручальные кольца.

Анастасия Козаренко. Фото © Telegram / PREKRASNAYA’S FM

«А теперь у нас появилась… Губерниева! А если серьёзно… Блин, я счастлив», — подписал Михаил снимки.

Молодожёнов поздравили друзья, поклонники и коллеги. Спортивный комментатор Илья Трифанов отреагировал на новость фразой: «Мужчина мужчинский! Поздравляю!»

Михаилу 24 года. Он окончил магистратуру Института медиа НИУ ВШЭ с красным дипломом. Его телевизионный дебют состоялся 1 июня 2021 года — тогда Губерниев-младший провёл прямой эфир вместе с отцом.

Михаил родился в браке Дмитрия Губерниева с легкоатлеткой, чемпионкой мира Ольгой Богословской. Пара развелась в 2005 году, однако спортивный комментатор впоследствии тепло отзывался о бывшей супруге.

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