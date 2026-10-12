«Без перерывов на восстановление»: Любовь Успенская раскрыла причину отмены концертов

Отмена концертов связана с организационными проблемами и слишком плотным графиком, заявила певица Любовь Успенская. Артистка опровергла сообщения о том, что причиной стало ухудшение её здоровья.

По словам звезды, при планировании гастролей неправильно рассчитали время на переезды. На дорогу требовалось шесть часов и больше, а выступления шли практически каждый день. В результате команда не успевала добираться до концертных площадок.

«А ещё концерты стоят в расписании практически ежедневно, без перерывов на восстановление сил, мы просто не успевали добраться, у меня не было другого выбора», — отметила шансонье в беседе с «Газетой.ru».

Ранее Любовь Успенская выразила надежду на примирение дочери с возлюбленным. Певица призналась, что расстроена расставанием Татьяны Плаксиной с искусствоведом Артёмом Москвиным, поскольку возлагала на эти отношения большие надежды.