«Без перерывов на восстановление»: Любовь Успенская раскрыла причину отмены концертов
Любовь Успенская опровергла слухи об отмене концертов из-за проблем со здоровьем
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Отмена концертов связана с организационными проблемами и слишком плотным графиком, заявила певица Любовь Успенская. Артистка опровергла сообщения о том, что причиной стало ухудшение её здоровья.
По словам звезды, при планировании гастролей неправильно рассчитали время на переезды. На дорогу требовалось шесть часов и больше, а выступления шли практически каждый день. В результате команда не успевала добираться до концертных площадок.
«А ещё концерты стоят в расписании практически ежедневно, без перерывов на восстановление сил, мы просто не успевали добраться, у меня не было другого выбора», — отметила шансонье в беседе с «Газетой.ru».
Ранее Любовь Успенская выразила надежду на примирение дочери с возлюбленным. Певица призналась, что расстроена расставанием Татьяны Плаксиной с искусствоведом Артёмом Москвиным, поскольку возлагала на эти отношения большие надежды.
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