«Большие надежды»: Любовь Успенская раскрыла подробности расставания дочери с женихом

Королева русского шансона Любовь Успенская надеется, что её дочь Татьяна восстановит отношения с искусствоведом Артёмом Москвиным. Певица призналась, что расстроена расставанием пары.

«У меня были большие надежды. Но в жизни так бывает», — отметила собеседница Общественной Службы Новостей.

Причину ссоры исполнительница раскрывать не стала. Она допускает, что конфликт временный, и не спешит делать окончательные выводы. По словам звезды, дальнейшую судьбу отношений покажет время.

«Есть шанс, что это временный конфликт и они снова будут вместе», — заключила артистка.

Напомним, дочь Любови Успенской удалила из своего блога совместные фотографии с избранником. После этого Татьяну Плаксину заподозрили в расставании с 22-летним искусствоведом Артёмом Москвиным.