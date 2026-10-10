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Опубликовано 10 октября, 09:24

«Большие надежды»: Любовь Успенская раскрыла подробности расставания дочери с женихом

Певица Любовь Успенская выразила надежду на примирение дочери с женихом

Обложка © VK / Любовь Успенская

Обложка © VK / Любовь Успенская

Королева русского шансона Любовь Успенская надеется, что её дочь Татьяна восстановит отношения с искусствоведом Артёмом Москвиным. Певица призналась, что расстроена расставанием пары.

«У меня были большие надежды. Но в жизни так бывает», — отметила собеседница Общественной Службы Новостей.

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Причину ссоры исполнительница раскрывать не стала. Она допускает, что конфликт временный, и не спешит делать окончательные выводы. По словам звезды, дальнейшую судьбу отношений покажет время.

«Есть шанс, что это временный конфликт и они снова будут вместе», — заключила артистка.

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Напомним, дочь Любови Успенской удалила из своего блога совместные фотографии с избранником. После этого Татьяну Плаксину заподозрили в расставании с 22-летним искусствоведом Артёмом Москвиным.

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Борис Эльфанд
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