Минус один жених: Дочь Успенской удалила все фото с 22-летним возлюбленным

Дочь Любови Успенской Татьяну Плаксину заподозрили в расставании с 22-летним искусствоведом Артёмом Москвиным. Из её блога исчезли совместные фотографии с молодым человеком, однако сама пара публично о разрыве пока не объявляла.

Москвину 22 года, Плаксиной — 36 лет. Молодой человек окончил МГУ по специальности «искусствоведение», занимается арт-дилерством и помогал возлюбленной с выставками и продвижением её работ. В августе Любовь Успенская рассказывала, что Москвин переехал в её загородный дом, где жил вместе с Татьяной.

Ещё накануне возможного разрыва Плаксина публично благодарила избранника за подарок. Москвин преподнёс ей на открытии аукциона картину художника Геннадия Райшева. Дочь певицы тогда отмечала, что не ожидала такого сюрприза.

«Артём подарил мне картину Геннадия Степановича Райшева. В его работах есть природа, мифология, память и какая-то совершенно особенная тишина», — рассказывала Плаксина.

Москвин и Плаксина часто публиковали совместные снимки, признавались друг другу в чувствах и вместе посещали мероприятия. В сентябре также распространялись сообщения об их помолвке, хотя сама Татьяна сначала опровергала информацию о сделанном ей предложении.

Любовь Успенская ранее положительно отзывалась о Москвине, называла его образованным и эрудированным. При этом позднее певица заявляла, что пока не готова окончательно одобрить возможный брак дочери и хочет внимательнее присмотреться к молодому человеку.

Ранее Любовь Успенская рассказала, что не считает финансовые трудности Артёма Москвина препятствием для его отношений с Татьяной Плаксиной. Певица отмечала, что молодой человек старается ради её дочери, помогает продвигать её творчество и самостоятельно оплачивает обучение в МГУ. По словам артистки, Москвину временами не хватало денег даже на поездки к возлюбленной, однако она была уверена в его перспективах и способности в будущем обеспечивать семью. Успенская также заявляла, что готова поддерживать пару финансово и не видит в нехватке денег причины для возможного расставания.