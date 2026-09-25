«Не деньги станут поводом»: Успенская заступилась за «бедного» будущего зятя

Любовь Успенская не считает финансовые трудности Артёма Москвина препятствием для его возможного брака с Татьяной Плаксиной и готова поддерживать пару. Об этом певица рассказала Общественной Службе Новостей.

Поводом для разговора стали слова Москвина о том, что иногда ему не хватает средств даже на поездки к возлюбленной. При этом молодой человек участвует в продвижении её творчества: организует капустники и концерты.

Успенская считает, что избранник дочери старается ради Татьяны. По её словам, он самостоятельно оплачивает учёбу в МГУ и намерен поступать в аспирантуру. Артистка уверена, что в будущем Москвин сможет хорошо зарабатывать и обеспечивать семью.

«Уж точно не деньги или их отсутствие станут для этого поводом. Я вижу, что они друг друга любят», — заявила певица.

Она добавила, что также готова помогать молодым и не видит финансовых причин, которые могли бы помешать их отношениям.

Успенская подчеркнула, что намерена оставаться рядом с дочерью и её избранником. Если паре понадобится поддержка, артистка, по её словам, не собирается им отказывать.

Ранее Life.ru писал, что Любовь Успенская уже несколько месяцев живёт под одной крышей с избранником дочери и тепло относится к молодому человеку. Певица отмечала, что в большом доме у каждого хватает личного пространства.