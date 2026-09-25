«Не деньги станут поводом»: Успенская заступилась за «бедного» будущего зятя
Успенская заступилась за будущего зятя, испытывающего финансовые трудности
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Любовь Успенская не считает финансовые трудности Артёма Москвина препятствием для его возможного брака с Татьяной Плаксиной и готова поддерживать пару. Об этом певица рассказала Общественной Службе Новостей.
Поводом для разговора стали слова Москвина о том, что иногда ему не хватает средств даже на поездки к возлюбленной. При этом молодой человек участвует в продвижении её творчества: организует капустники и концерты.
Успенская считает, что избранник дочери старается ради Татьяны. По её словам, он самостоятельно оплачивает учёбу в МГУ и намерен поступать в аспирантуру. Артистка уверена, что в будущем Москвин сможет хорошо зарабатывать и обеспечивать семью.
«Уж точно не деньги или их отсутствие станут для этого поводом. Я вижу, что они друг друга любят», — заявила певица.
Она добавила, что также готова помогать молодым и не видит финансовых причин, которые могли бы помешать их отношениям.
Успенская подчеркнула, что намерена оставаться рядом с дочерью и её избранником. Если паре понадобится поддержка, артистка, по её словам, не собирается им отказывать.
Ранее Life.ru писал, что Любовь Успенская уже несколько месяцев живёт под одной крышей с избранником дочери и тепло относится к молодому человеку. Певица отмечала, что в большом доме у каждого хватает личного пространства.
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