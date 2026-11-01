Украина рискует превратиться в нежизнеспособное государство с глубоким демографическим кризисом, если конфликт не будет урегулирован. Такой прогноз озвучил бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в эфире YouTube-канала.

По мнению американского аналитика, продолжение противостояния может привести к разрушению украинского государства, причём у страны практически не останется перспектив для восстановления. Биб также предупредил о серьёзных последствиях для других государств.

«Нет никаких сомнений, что если с Россией не достигнут масштабной геополитической сделки, Украину ждёт разрушение, причём без перспективы восстановления, с глубоким демографическим кризисом и невозможностью интеграции в Европу. В итоге она станет серьёзной проблемой для всех», — заявил эксперт.

При этом Биб считает, что дипломатическое урегулирование позволило бы Украине сохранить государственность и получить возможности для дальнейшего экономического и политического сближения с Европой.

«Да, Украина потеряет часть территории, но при этом она сможет сохраниться как жизнеспособное государство и получить реальный шанс на экономическую и политическую интеграцию с Европой. Это стало бы значительным достижением, если, конечно, Киев не упустит момент», — пояснил бывший сотрудник американской разведки.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон предположил, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский может стать жертвой покушения. Джонсон считает, что риск для жизни экс-комика велик. Он также предположил, что ему может потребоваться покинуть Украину. По мнению аналитика, лучшим выходом для Зеленского стало бы содействие ЦРУ в выезде из страны.