«Без поддержки эту битву не осилить»: Известные люди помогают Алдонину в борьбе с раком

Лечение бывшего полузащитника ЦСКА Евгения Алдонина требует постоянных и очень больших расходов, особенно при поездках за границу. Помочь футболисту предлагают в том числе известные люди. Об этом в интервью RT рассказал его бывший партнёр по сборной России Дмитрий Булыкин.

Спортсмен отметил, что ему поступают звонки и сообщения с вопросами о том, какая поддержка необходима. Желающих помочь он направляет непосредственно к Алдонину, однако раскрывать их имена не хочет. Регулярно участвуют в помощи и болельщики.

Средства собирают также на благотворительных соревнованиях. Так, в июне в Москве состоялся детский турнир «Кубок Евгения Алдонина — 2026». Бывший нападающий сборной записал для его участников видеообращение.

«Мы стараемся проводить как можно больше подобных мероприятий, поскольку без поддержки со стороны эту битву не осилить», — подчеркнул Булыкин.

Ранее Дмитрий Булыкин рассказал, как Евгений Алдонин борется с раком. По его словам, после возвращения домой спортсмен чувствовал себя хорошо, однако недавно друзья снова проводили его на лечение.