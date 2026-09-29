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Опубликовано 29 сентября, 11:42

«Крайне коварный недуг»: Дмитрий Булыкин рассказал, как Евгений Алдонин борется с раком

Футболист Дмитрий Булыкин: Евгений Алдонин продолжает борьбу с раком

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evgeny_aldonin

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evgeny_aldonin

Экс-футболист сборной России Евгений Алдонин, который борется с онкологическим заболеванием, вновь покинул Москву и проходит лечение. Об этом в интервью RT рассказал его бывший партнёр по национальной команде Дмитрий Булыкин.

По его словам, после возвращения домой спортсмен чувствовал себя хорошо, и у близких складывалось впечатление, что ситуация улучшается. Однако недавно друзья снова проводили его на лечение.

«Увы, у него крайне коварный недуг — и сейчас он снова проходит лечение. Давайте верить в лучшее», — призвал собеседник издания.

Подробностей о назначенной терапии Булкин не знает. Уточнять, отправился ли Алдонин в Германию, его товарищ также не стал, подтвердив лишь отсутствие звезды футбола в Москве. Именно поэтому тот не смог лично приехать на прощальный матч Вагнера Лава и ограничился видеообращением.

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Напомним, Евгений Алдонин записал обращение к Вагнеру Лаву из Центрального парка Нью-Йорка. Он выразил надежду ещё сыграть вместе с бразильцем. В ЦСКА пожелали ему выздоровления и пообещали встретиться на следующих матчах легенд.

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Борис Эльфанд
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