«Мы ещё сыграем!» Болеющий раком Алдонин записал трогательное обращение к Лаву из США

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин не сможет принять участие в прощальном матче Вагнера Лава в Москве из-за борьбы с онкологическим заболеванием. Находящийся на лечении в Нью-Йорке футболист записал видеообращение к бразильцу из Центрального парка.

Онкобольной Евгений Алдонин из США сделал видеообращение к Вагнеру Лаву. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pfc_cska

Ветеран армейского клуба появился в кадре в повседневной одежде и обратился к бывшему партнёру по команде с тёплыми словами. Он признался, что очень хотел лично присутствовать на встрече, но состояние здоровья не позволяет ему выйти на поле.

Алдонин вспомнил годы совместных выступлений и многочисленные трофеи, которые им удалось завоевать. Он назвал Вагнера Лава выдающимся профессионалом и близким другом, подчеркнув, что с большим уважением относится к его футбольной карьере.

Экс-полузащитник выразил уверенность, что предстоящая встреча станет настоящим праздником для болельщиков. При этом он надеется, что ещё получит возможность сыграть вместе с бразильским нападающим.

«Я уверен, что это не последний раз. И уверен, что мы встретимся, мы ещё сыграем!» — заявил Алдонин.

В ЦСКА ответили на обращение своего бывшего игрока пожеланием скорейшего выздоровления. Представители клуба пообещали, что обязательно встретятся с ним на следующих матчах легенд.

Прощальная игра Вагнера Лава состоится в Москве 26 сентября. На поле встретятся ветераны армейского клуба и команда «Друзья Вагнера Лав».

Ранее Life.ru сообщал о возвращении Алдонина в Москву после длительного лечения в Германии. В июле его бывший партнёр по сборной Дмитрий Булыкин рассказал, что спортсмен продолжает терапию и уже встречается с друзьями. Позднее появились фотографии экс-полузащитника на футбольном поле, куда он вернулся после продолжительного перерыва.