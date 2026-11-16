Лидер итальянской партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи готов поддержать правительство премьер-министра Джорджи Мелони после парламентских выборов 2027 года, но выдвинул несколько условий. Одно из главных — полный отказ от поддержки Украины, сообщает Politico.

По данным издания, бывший генерал рассчитывает, что его политическая сила получит достаточно мест в парламенте, чтобы влиять на формирование будущей правящей коалиции. Помимо прекращения помощи Киеву, Ванначчи требует организовать возвращение мигрантов, не сумевших интегрироваться в итальянское общество, а также отказаться от поддержки европейского климатического курса Green Deal.

«Война на Украине ослабляет Европу», — заявил политик, объясняя свою позицию. Он также выступил против вовлечения европейских стран и США в конфликты, которые, по его мнению, они не способны выиграть.

При этом Ванначчи уточнил, что не претендует на должность в правительстве и намерен сохранить руководство собственной партией. Это позволит ему поддерживать правящую коалицию, одновременно оказывая давление на её решения.

Партия «Национальное будущее» была создана в 2026 году после ухода Ванначчи из «Лиги». По данным Politico, первоначальный рост её популярности несколько замедлился, однако движение продолжает претендовать на заметное представительство в парламенте.