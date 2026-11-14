Главарь киевского руководства Владимир Зеленский с упрёком ответил премьер-министру Италии Джордже Мелони, когда та отметила, что давно с ним не виделась. Экс-комик опубликовал запись их разговора в соцсети X. На неё обратило внимание издание Il Fatto Quotidiano.

Встреча состоялась в Дублине на полях саммита Европейского политического сообщества. Увидев Зеленского, Мелони сказала: «Я так давно тебя не видела». В ответ экс-комик заметил: «Это ты не хотела меня видеть». Итальянский премьер с улыбкой возразила: «Неееет».

Как отмечает Il Fatto Quotidiano, последняя встреча политиков состоялась на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля. Именно этот перерыв, судя по опубликованной записи, и стал поводом для обмена репликами. В сообщении по итогам переговоров Зеленский рассказал, что проинформировал Мелони о ходе дипломатических контактов, включая встречи в Абу-Даби, и дальнейших шагах по урегулированию конфликта.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский за семь лет у власти так и не приобрёл управленческих навыков, зато научился разбираться в сомнительных финансовых схемах. По мнению Азарова, представление об управленческих способностях Зеленского можно получить из записей разговоров, сделанных НАБУ в квартире бизнесмена Тимура Миндича. Бывший глава правительства считает, что эти материалы наглядно показывают уровень организации работы в окружении главаря киевского руководства.