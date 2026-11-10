Самозанятые россияне могут получать выплаты во время болезни, если заранее подключатся к программе добровольного социального страхования. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России (СФР) и не менее шести месяцев уплачивать взносы. О порядке оформления больничных Life.ru рассказал член Комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин.

Добровольное страхование с 2026 года дает самозанятым право на денежное пособие за дни болезни после шести месяцев уплаты взносов. Для участия нужно подать заявление в СФР, выбрать страховую сумму и перечислять взносы. Подать заявление можно через приложение «Мой налог», портал Госуслуг, лично в клиентской службе СФР или направив его почтой. Первый оплачиваемый месяц следует за месяцем подачи заявления. Александр Волошин Ччлен комитета Совета Федерации по экономической политике

Размер ежемесячного платежа зависит от выбранной страховой суммы: при сумме 35 000 рублей взнос в 2026 году составляет 1 344 рубля в месяц, при сумме 50 000 рублей — 1 920 рублей. Взносы можно перечислять ежемесячно или авансом за предстоящий период продолжительностью до двенадцати месяцев, а страховая сумма становится основой для будущего расчёта, поэтому вариант на 50 000 рублей даёт более высокую расчётную базу.

Право на пособие появляется после шести оплаченных календарных месяцев. К примеру, человек подал заявление в марте и начал вносить деньги за апрель. Шестым месяцем станет сентябрь, а с октября самозанятый сможет получать выплату при оформленном больничном.

Когда необходимый период завершится, фонд направит участнику уведомление.

На размер пособия влияют продолжительность страхования и общий страховой стаж. С седьмого по одиннадцатый оплаченный месяц для расчета используют 70% выбранной страховой суммы. При двенадцати и более месяцах непрерывной уплаты берут 100%. Затем учитывается стаж. Александр Волошин Ччлен комитета Совета Федерации по экономической политике

При стаже до пяти лет применяется 60% расчетного заработка, от пяти лет до достижения восьми — 80%, при восьми годах и более — 100%. В общий стаж входят прежние периоды работы по трудовому договору и время участия в добровольном страховании.

«После закрытия электронного больничного фонд направит уведомление о выплате. Самозанятому потребуется подтвердить согласие на перечисление пособия. Деньги поступят на указанный банковский счёт», — уточнил сенатор.

На назначение и перечисление денег отводится до десяти рабочих дней при наличии необходимого согласия. При этом выбранная страховая сумма не означает, что самозанятый автоматически получит все 35 или 50 тысяч рублей: окончательная выплата зависит от числа дней болезни и страхового стажа.

Ранее Life.ru сообщал, что Минтруд разъяснил, в каких случаях самозанятым положен оплачиваемый больничный. Получить пособие можно не только при собственной болезни или травме, но и при уходе за заболевшим родственником. В ведомстве также напомнили, что для участия в программе необходимо заранее оформить добровольное страхование.