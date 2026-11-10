Без потери дохода: В Совфеде раскрыли правила оплачиваемых больничных для самозанятых
Сенатор Волошин: Самозанятые могут получать больничные после 6 месяцев взносов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Самозанятые россияне могут получать выплаты во время болезни, если заранее подключатся к программе добровольного социального страхования. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России (СФР) и не менее шести месяцев уплачивать взносы. О порядке оформления больничных Life.ru рассказал член Комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин.
Добровольное страхование с 2026 года дает самозанятым право на денежное пособие за дни болезни после шести месяцев уплаты взносов. Для участия нужно подать заявление в СФР, выбрать страховую сумму и перечислять взносы. Подать заявление можно через приложение «Мой налог», портал Госуслуг, лично в клиентской службе СФР или направив его почтой. Первый оплачиваемый месяц следует за месяцем подачи заявления.
Размер ежемесячного платежа зависит от выбранной страховой суммы: при сумме 35 000 рублей взнос в 2026 году составляет 1 344 рубля в месяц, при сумме 50 000 рублей — 1 920 рублей. Взносы можно перечислять ежемесячно или авансом за предстоящий период продолжительностью до двенадцати месяцев, а страховая сумма становится основой для будущего расчёта, поэтому вариант на 50 000 рублей даёт более высокую расчётную базу.
Право на пособие появляется после шести оплаченных календарных месяцев. К примеру, человек подал заявление в марте и начал вносить деньги за апрель. Шестым месяцем станет сентябрь, а с октября самозанятый сможет получать выплату при оформленном больничном.
Когда необходимый период завершится, фонд направит участнику уведомление.
На размер пособия влияют продолжительность страхования и общий страховой стаж. С седьмого по одиннадцатый оплаченный месяц для расчета используют 70% выбранной страховой суммы. При двенадцати и более месяцах непрерывной уплаты берут 100%. Затем учитывается стаж.
При стаже до пяти лет применяется 60% расчетного заработка, от пяти лет до достижения восьми — 80%, при восьми годах и более — 100%. В общий стаж входят прежние периоды работы по трудовому договору и время участия в добровольном страховании.
«После закрытия электронного больничного фонд направит уведомление о выплате. Самозанятому потребуется подтвердить согласие на перечисление пособия. Деньги поступят на указанный банковский счёт», — уточнил сенатор.
На назначение и перечисление денег отводится до десяти рабочих дней при наличии необходимого согласия. При этом выбранная страховая сумма не означает, что самозанятый автоматически получит все 35 или 50 тысяч рублей: окончательная выплата зависит от числа дней болезни и страхового стажа.
Ранее Life.ru сообщал, что Минтруд разъяснил, в каких случаях самозанятым положен оплачиваемый больничный. Получить пособие можно не только при собственной болезни или травме, но и при уходе за заболевшим родственником. В ведомстве также напомнили, что для участия в программе необходимо заранее оформить добровольное страхование.
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