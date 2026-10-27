Минтруд объяснил, в каких случаях самозанятым оплатят больничный

Самозанятые россияне могут получать пособия по временной нетрудоспособности не только при болезни или травме, но и при необходимости ухаживать за заболевшими родственниками. Выплаты также предусмотрены при протезировании в стационаре и санаторном лечении непосредственно после госпитализации, сообщили в Минтруде России.

Для получения больничного необходимо заранее подключиться к программе добровольного социального страхования и уплачивать взносы. Размер пособия рассчитывается исходя из выбранной страховой суммы: 35 или 50 тысяч рублей за полный месяц нетрудоспособности. При этом учитываются общий страховой стаж и продолжительность перечисления взносов.

В Минтруде уточнили, что при расчёте пособия засчитывается и стаж, накопленный до перехода на самозанятость, в том числе за время работы по трудовому договору. Право на оплачиваемый больничный возникает после шести месяцев уплаты страховых взносов.

Для участников программы предусмотрены скидки. Если самозанятый регулярно перечисляет взносы, но не получает пособие в течение 18 месяцев, его платежи сокращаются на 10%. После двух лет без больничных скидка увеличивается до 30%.

Ранее Life.ru сообщал, что первые выплаты по больничным для самозанятых стали доступны в августе 2026 года. Для участия в программе необходимо ежемесячно перечислять 1344 или 1920 рублей в зависимости от выбранной страховой суммы. По данным Социального фонда России на 14 октября, к эксперименту присоединились уже 11,7 тысячи человек, из которых более 4,4 тысячи получили право на оплачиваемый больничный.