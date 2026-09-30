«Без преувеличения героизм»: Путина восхитила стойкость жителей приграничья
Путина восхитил героизм жителей приграничья в особый период
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Жители приграничных регионов проходят через особый период, проявляя мужество и героизм, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с новоизбранными главами регионов.
Глава государства обратился к Александру Шуваеву, возглавляющему Белгородскую область. Путин подчеркнул, что вся Россия сейчас проходит сложный и ответственный путь развития и укрепления государственности. При этом президент отдельно выделил испытания, с которыми сталкиваются жители приграничья.
«Люди, которые проживают на этих территориях, проходят через особый период, проявляя мужество и без всякого преувеличения героизм», — сказал он.
Ранее Life.ru рассказывал, что Путин пообещал помощь семьям погибших при атаках в приграничных регионах во время сентябрьских выборов. На встрече с лидерами парламентских партий президент также сообщил, что отличившихся представят к государственным наградам, некоторых — посмертно.
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