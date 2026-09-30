Путин: Исполнение запросов общества определяет эффективность власти
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Эффективность органов власти зависит от того, насколько они отвечают запросам общества и выполняют наказы избирателей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на первом заседании Госдумы IX созыва.
Президент призвал депутатов держать в центре внимания уровень и качество жизни россиян. Среди основных направлений он перечислил занятость, здравоохранение, образование, экологию и культуру.
«Всё, что важно для человека, ведь именно запросы, исполнение, точнее, запросов общества, наказы избирателей определяют эффективность власти, включая и законодательные уровни», — сказал глава государства.
По словам Путина, российское законодательство должно не только соответствовать требованиям сегодняшнего дня, но и работать на перспективу, создавая для граждан новые возможности.
Отдельно президент призвал раскрывать потенциал всех территорий страны. В числе таких направлений он назвал Дальний Восток, Сибирь, Русский Север, центральные регионы, Крым, Донбасс, Кавказ и Урал.
Ранее Life.ru рассказывал, что Путин призвал депутатов нового созыва помнить об ответственности перед людьми, которые отдали за них свои голоса. На том же заседании президент заявил, что социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены в полном объёме. Кроме того, он призвал дать новый импульс инвестиционному циклу и обеспечить долгосрочный рост экономики. Ещё одной задачей Путин назвал обновление законодательства и устранение устаревших барьеров для бизнеса, науки и новых технологий.
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