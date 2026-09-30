Путин: Исполнение запросов общества определяет эффективность власти

Эффективность органов власти зависит от того, насколько они отвечают запросам общества и выполняют наказы избирателей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на первом заседании Госдумы IX созыва.

Президент призвал депутатов держать в центре внимания уровень и качество жизни россиян. Среди основных направлений он перечислил занятость, здравоохранение, образование, экологию и культуру.

«Всё, что важно для человека, ведь именно запросы, исполнение, точнее, запросов общества, наказы избирателей определяют эффективность власти, включая и законодательные уровни», — сказал глава государства.

По словам Путина, российское законодательство должно не только соответствовать требованиям сегодняшнего дня, но и работать на перспективу, создавая для граждан новые возможности.

Отдельно президент призвал раскрывать потенциал всех территорий страны. В числе таких направлений он назвал Дальний Восток, Сибирь, Русский Север, центральные регионы, Крым, Донбасс, Кавказ и Урал.