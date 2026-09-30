Путин призвал смелее убирать барьеры для бизнеса и прорывных идей
Путин призвал совершенствовать законы для развития России
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России необходимо обновлять законодательную базу и убирать устаревшие барьеры, мешающие предпринимателям, науке и новым технологиям. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на первом заседании Госдумы IX созыва.
«Нам нужно вместе укреплять законодательную базу страны, преимущество национальной юрисдикции, шаг за шагом идти к достижению лидерства по всем основным направлениям развития», — сказал президент.
Отдельно Путин призвал смелее избавляться от устаревших нормативных и регуляторных ограничений для бизнеса, прорывных идей и научного поиска. По его словам, такая работа потребует взаимодействия различных органов власти.
Президент также связал совершенствование законодательства с быстрым технологическим развитием. Россия, подчеркнул он, должна находиться «в авангарде таких перемен».
«Все возможности, заделы, внутренние ресурсы у нас для этого имеются», — отметил глава государства.
Ранее Life.ru рассказывал, что на ВЭФ Путин предложил сделать Дальний Восток площадкой для обкатки новых решений и упрощённого регулирования. До этого президент поручил подготовить национальный план внедрения искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики к 2030 году. На ПМЭФ Путин также назвал искусственный интеллект, автономные системы и цифровые платформы тремя технологиями, определяющими будущее.
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