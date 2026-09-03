Путин: Дальний Восток должен стать регионом обкатки новых решений

Дальний Восток должен стать площадкой для обкатки новых технологических и регуляторных решений, которые затем можно будет распространять на всю страну. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Глава государства объяснил, что особенности региона — огромная территория и сложные условия — позволяют активнее экспериментировать с новыми подходами и быстрее проверять их эффективность на практике.

«Регуляторика сложна. Здесь огромные пространства. Здесь проще всё это сделать. И нужно, чтобы Дальний Восток стал таким регионом обкатки новых решений», — сказал Путин.

В качестве примера глава государства привёл изменения в сфере государственных закупок. С 1 октября вступят в силу положения Федерального закона № 278-ФЗ, которые разрешат государственным и муниципальным детсадам, школам и колледжам проводить часть электронных закупок через маркетплейсы. Эксперимент рассчитан до 30 сентября 2028 года.

«Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется, с полки отечественного маркетплейса», — отметил президент.

Новый механизм будет действовать не только на Дальнем Востоке и в Арктике, но и во всех субъектах России. Перечень операторов цифровых площадок, через которые образовательные учреждения смогут проводить такие закупки, определит Правительство РФ.

Накануне Путин назвал развитие Дальнего Востока определяющим для будущего всей России. Президент подчеркнул, что ранее разработанные планы развития макрорегиона уже реализуются и эту работу необходимо продолжать.