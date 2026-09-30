Путин дал Госдуме бюджетный ориентир — полностью выполнить соцобязательства

Все социальные обязательства государства перед россиянами должны быть профинансированы в полном объёме. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на первом заседании Госдумы IX созыва.

Глава государства назвал федеральный бюджет на ближайшие три года одним из ключевых законов первой осенней сессии нового состава нижней палаты. По его словам, при распределении средств необходимо учитывать как текущие приоритеты, так и стратегические задачи страны.

«Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объёме социальные обязательства государства перед нашими гражданами», — сказал Путин.