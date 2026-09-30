Путин дал Госдуме бюджетный ориентир — полностью выполнить соцобязательства
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Все социальные обязательства государства перед россиянами должны быть профинансированы в полном объёме. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на первом заседании Госдумы IX созыва.
Глава государства назвал федеральный бюджет на ближайшие три года одним из ключевых законов первой осенней сессии нового состава нижней палаты. По его словам, при распределении средств необходимо учитывать как текущие приоритеты, так и стратегические задачи страны.
«Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объёме социальные обязательства государства перед нашими гражданами», — сказал Путин.
Ранее Life.ru писал, что ещё 17 сентября Путин назвал выполнение социальных обязательств одним из ключевых приоритетов бюджета на 2027 год. Через неделю правительство одобрило проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. На заседании кабмина Силуанов сообщил, что в документе предусмотрены индексация пенсий и пособий. В частности, страховые пенсии в 2027 году планируется повысить дважды, а МРОТ предлагается увеличить до 28 935 рублей.
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