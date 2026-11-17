Без продуктов и топлива не останутся: Развожаев обратился к жителям Севастополя
Развожаев: Атака на Крымский мост не нарушила снабжение Севастополя
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Атака на Крымский мост не повлияла на снабжение Севастополя продуктами, топливом и другими необходимыми товарами. Все логистические цепочки сохранены, поставки продолжаются в прежнем режиме. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в обращении к жителям города.
«Крымский мост практически не использовался для доставки грузов, поэтому на снабжении города произошедшее не отразилось», — подчеркнул глава Севастополя в своём телеграм-канале.
По словам губернатора, через мост преимущественно передвигались личные автомобили и рейсовые автобусы. Сейчас власти совместно с руководством Крыма и федеральными ведомствами прорабатывают альтернативные варианты пассажирских перевозок. Развожаев сообщил, что поддерживает постоянную связь с главой республики Сергеем Аксёновым и вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Особенно губернатор обратился к людям, которые находятся на материковой части России и собираются возвращаться в Севастополь. Он попросил их временно отказаться от поездок к Крымскому мосту и дождаться официальной информации об альтернативных маршрутах. Порядок проезда личного транспорта и организации пассажирских перевозок власти обещают разъяснить дополнительно.
Развожаев также призвал жителей не поддаваться панике и не распространять неподтверждённые сообщения о якобы возникшей блокаде полуострова. По его словам, город располагает необходимыми механизмами снабжения, а возникающие транспортные проблемы последовательно решаются.
Ранее Life.ru сообщал о повторной атаке на Крымский мост в ночь на 17 ноября и приостановке движения транспорта. Впоследствии Минтранс подтвердил наличие повреждений, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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