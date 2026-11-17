Атака на Крымский мост не повлияла на снабжение Севастополя продуктами, топливом и другими необходимыми товарами. Все логистические цепочки сохранены, поставки продолжаются в прежнем режиме. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в обращении к жителям города.

«Крымский мост практически не использовался для доставки грузов, поэтому на снабжении города произошедшее не отразилось», — подчеркнул глава Севастополя в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, через мост преимущественно передвигались личные автомобили и рейсовые автобусы. Сейчас власти совместно с руководством Крыма и федеральными ведомствами прорабатывают альтернативные варианты пассажирских перевозок. Развожаев сообщил, что поддерживает постоянную связь с главой республики Сергеем Аксёновым и вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Особенно губернатор обратился к людям, которые находятся на материковой части России и собираются возвращаться в Севастополь. Он попросил их временно отказаться от поездок к Крымскому мосту и дождаться официальной информации об альтернативных маршрутах. Порядок проезда личного транспорта и организации пассажирских перевозок власти обещают разъяснить дополнительно.

Развожаев также призвал жителей не поддаваться панике и не распространять неподтверждённые сообщения о якобы возникшей блокаде полуострова. По его словам, город располагает необходимыми механизмами снабжения, а возникающие транспортные проблемы последовательно решаются.

Ранее Life.ru сообщал о повторной атаке на Крымский мост в ночь на 17 ноября и приостановке движения транспорта. Впоследствии Минтранс подтвердил наличие повреждений, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.