Подготовка к экзаменам — важный этап в жизни каждого школьника. Для многих ребят он связан не только с освоением учебного материала, но и с волнением, неуверенностью и переживанием за результат. Поэтому задача учителя не просто помочь ученикам разобраться в экзаменационных заданиях, но и сформировать у них уверенность в собственных силах, научить справляться с волнением и грамотно распределять время на подготовку. Об этом Life.ru рассказала наставник-просветитель, учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ с. Ленинское, Еврейский автономный округ, эксперт Министерства просвещения Елена Солдатова.

Что поможет школьнику подготовиться к экзаменам без репетитора

Теория и практика должны дополнять друг друга, только в связке. Регулярное выполнение экзаменационных заданий помогает познакомиться с форматом испытания, но важно не ограничиваться механическим решением тестов. Необходимо разбирать каждое задание, понимать алгоритм его выполнения, повторять правила и анализировать допущенные ошибки. Такой подход позволяет не просто запоминать ответы, а осознанно применять полученные знания.

Пробные задания — часть учебного процесса. Чтобы экзаменационный формат был для школьника привычным, полезно периодически проводить небольшие проверочные работы в условиях, приближённых к реальным: с ограничением времени, определённой структурой заданий и последующим разбором результатов. Это помогает научиться распределять время, оценивать свои возможности и спокойнее воспринимать предстоящее испытание. Это снимает эффект «впервые вижу».

Акцент на успехах. Даже маленький шаг вперёд — уже победа. Поддержка и внимание к индивидуальному прогрессу помогают сохранить мотивацию. Если ученик видит, что его результаты постепенно улучшаются, ему проще поверить в собственные силы. «Доброе слово и кошке приятно» — а подростку тем более.

Психологические приёмы для спокойствия. Школьникам полезно освоить простые способы саморегуляции: дыхательные упражнения, короткие паузы для восстановления концентрации, умение разделять сложную задачу на несколько последовательных этапов. Важно также объяснять, как справляться с тревожными мыслями и сохранять работоспособность в непривычной ситуации.

Хочу поделиться собственным педагогическим опытом. В этом учебном году для девятиклассников я организовала «Умные субботы». Мы встречаемся по выходным, чтобы в спокойной обстановке уделить дополнительное время подготовке к ОГЭ: — провести «репетицию» экзамена в условиях, максимально приближённых к реальным;

— разобрать задания и типичные ошибки;

— освоить психологические приёмы, которые помогают собраться в стрессовой ситуации;

— организовать взаимодействие с учениками 6–7-х классов. Девятиклассники пробуют себя в роли наставников и сами лучше усваивают материал, объясняя его другим. Елена Солдатова Наставник-просветитель, учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ с. Ленинское, Еврейский автономный округ, эксперт Министерства просвещения

Такой формат, по мнению эксперта, позволяет совместить предметную и психологическую подготовку, развить навыки самостоятельной работы и создать атмосферу взаимной поддержки.

При этом качественная подготовка к экзаменам не обязательно предполагает дополнительные занятия с репетитором. Сегодня у школьников есть немало бесплатных ресурсов, которые можно использовать для самостоятельной работы: 1) Открытые банки заданий ФИПИ — база всех типовых номеров, по которым можно тренироваться. 2) Онлайн-платформы с автопроверкой — удобно отслеживать прогресс и видеть статистику. 3) Учебники и пособия из школьной библиотеки — там часто есть сборники вариантов и справочники. 4) Учебные чаты и парная работа. Объяснять друг другу темы — один из самых сильных способов выучить материал.

«Подготовка к экзаменам без репетитора — вполне реальная задача, если выстроить системную работу и использовать доступные образовательные ресурсы. Это про поддержку и правильные инструменты. А когда рядом есть учитель, который не пугает сложностью, а показывает, как с ней справляться, — тревога уходит, а уверенность растёт», — заключила собеседница Life.ru.

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