На портале «Госуслуги» стартовал приём заявлений на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2027 году. Определиться с предметами и подать документы необходимо до 1 февраля включительно, сообщили в Рособрнадзоре.

Воспользоваться электронной услугой могут жители 53 российских регионов. Запись доступна одиннадцатиклассникам, экстернам, выпускникам прошлых лет, студентам колледжей и учащимся иностранных школ, которые уже получили среднее общее образование или завершат обучение в текущем учебном году.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале, проверить персональные данные, выбрать экзаменационные предметы и отправить заявку.

Согласно предварительному расписанию, основной период ЕГЭ-2027 продлится с 1 июня по 9 июля. Экзаменационную кампанию откроют история, литература и химия. Русский язык выпускники будут сдавать 4 июня, математику — 7 июня. Соответствующий график уже направили на регистрацию в Минюст.