Рособрнадзор отказался от запланированных изменений в ЕГЭ-2027 по профильной математике и информатике. Выпускники будут сдавать эти предметы по моделям экзаменов 2026 года, несмотря на первоначальные предложения увеличить число заданий и изменить их содержание. Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

Решение приняли после общественно-профессионального обсуждения проектов контрольных измерительных материалов (КИМ), подготовленных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ). Специалисты рассмотрели поступившие замечания и предложения педагогов и экспертов.

«По итогам проведённого общественно-профессионального обсуждения спецификаций и демоверсий ЕГЭ-2027 по профильной математике и информатике с учётом поступивших предложений и замечаний было принято решение остаться на моделях экзаменов 2026 года», — сообщили в Рособрнадзоре.

Изначально предполагалось увеличить количество заданий в профильной математике, а в информатике пересмотреть содержание трёх задач. Однако эти проектные нововведения не войдут в итоговые экзаменационные модели.

Основной период ЕГЭ-2027 запланирован с 1 июня по 9 июля.

Ранее Life.ru писал, что российские школьники смогут решать практически все вопросы, связанные с ЕГЭ, через портал «Госуслуги». Новые возможности планируют сделать доступными в течение 2027 года. Выпускникам больше не придётся пользоваться разными сервисами для записи на экзамены и получения информации об их проведении. Через личный кабинет можно будет подать заявление на участие в ЕГЭ и итоговом сочинении, а также узнать адрес экзаменационного пункта.