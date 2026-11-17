Обязательный устный экзамен по истории для девятиклассников не будут проводить в 2026 и 2027 годах. Первое испытание запланировано на весну 2028 года, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на ежегодной Всероссийской встрече с родителями школьников.

«В этом году этот экзамен проводиться не будет, проведение экзамена запланировано только на весну 2028 года», — пояснил глава ведомства.

Таким образом, нынешним выпускникам девятых классов сдавать новый экзамен не придётся. Изменения затронут школьников, которые будут завершать обучение в девятом классе в 2027/2028 учебном году.

Устный экзамен по истории планируют сделать обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты будут оценивать по системе «зачёт/незачёт», а задания разработают на основе государственных учебников.

Пока специалисты Рособрнадзора продолжают подготовку нового формата проверки знаний. В октябре–ноябре 2026 года в ряде регионов проходит апробация различных моделей заданий и порядка проведения испытания.

Правила экзамена и демонстрационные варианты заданий должны опубликовать до 1 сентября 2027 года. Это позволит школьникам заранее ознакомиться с требованиями перед началом учебного года.

Ранее Life.ru рассказывал, что обязательный устный экзамен по истории для девятиклассников запланирован на 2028 год. Музаев уточнял, что испытание предполагается проводить до начала основной экзаменационной кампании.