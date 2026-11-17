Демонстрационные варианты обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников появятся до 1 сентября 2027 года. Об этом руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил во время Всероссийской встречи с родителями школьников, посвящённой предстоящим изменениям в системе государственной итоговой аттестации.

«Порядок, проведение, демоверсии — все это будет, как традиционно мы делаем по всем остальным предметам, до 1 сентября, получается, 2027 года опубликовано», — пояснил глава ведомства.

Таким образом, школьники и учителя смогут заранее ознакомиться не только с образцами заданий, но и с правилами проведения нового испытания. Это позволит подготовиться к экзамену ещё до начала 2027/2028 учебного года.

Устную проверку знаний по истории планируют сделать обязательной для всех выпускников девятых классов. Она станет одним из условий допуска к основному государственному экзамену (ОГЭ), а результаты будут оценивать по системе «зачёт/незачёт».

Первое массовое проведение испытания запланировано на февраль–март 2028 года. При этом в октябре–ноябре 2026-го в нескольких регионах России уже проходит апробация различных моделей заданий и организационных схем.

Экзаменационные материалы разрабатываются на основе государственных учебников истории. Предполагается, что школьникам предстоит продемонстрировать не только знание исторических событий, но и умение объяснять их причины и последствия.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как будет проходить новый устный экзамен по истории и кому предстоит его сдавать. В материале также разбираются сроки введения испытания, порядок допуска к ОГЭ и особенности подготовки девятиклассников.