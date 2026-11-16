Окончательное соглашение об урегулировании украинского конфликта должно получить одобрение как Москвы, так и Киева. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в социальной сети X.

«Любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной», — подчеркнул американский переговорщик.

По словам Кушнера, стороны добиваются прогресса на пути к результату, который позволит завершить конфликт на Украине, а также укрепить европейскую безопасность и заложить основу для устойчивого мира.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия не согласовывала расширение формата переговоров по Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 16 ноября заявил, что Москва, Вашингтон и Киев намерены продолжить трёхсторонние консультации, однако дата следующего раунда пока не определена.