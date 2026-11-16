Россия не согласовывала расширение формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«О расширении формата кто-то говорит, но с нами это не согласовывалось», — отметил он.

Также Юрий Ушаков заявил, что дата проведения нового раунда переговоров по урегулированию на Украине пока не согласовывалась. При этом формат остаётся трёхсторонним — с участием Москвы, Вашингтона и Киева. Европе же, если вопрос о её подключении к процессу появится на повестке, придётся подождать проведения ещё нескольких раундов.