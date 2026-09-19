Европейские страны могут попытаться помешать продвижению мирного урегулирования конфликта на Украине на площадке Генассамблеи ООН. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

«Проблема в том, что европейцы, без сомнения, вновь попытаются помешать любому продвижению мирного процесса», — сказал дипломат, оценивая перспективы контактов по украинскому кризису на полях ГА ООН.

Заявление прозвучало на фоне подготовки встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Российский министр ранее сообщил, что рассчитывает провести переговоры с американским коллегой во время Генассамблеи.

Одной из тем встречи станет украинское урегулирование. Лавров намерен уточнить позицию Госдепартамента США, в том числе по поводу посреднических усилий Вашингтона.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил о неприятии Европой идеи мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, европейские страны заинтересованы в сохранении нынешнего курса Киева и ранее не воспользовались возможностью сыграть конструктивную роль в переговорном процессе.