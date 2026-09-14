Европейские страны не стремятся к поиску мирного урегулирования конфликта на Украине, они заинтересованы в сохранении русофобского режима в Киеве. Об этом замглавы МИД России Михаил Галузин заявил в интервью газете «Известия».

«Европа категорически не приемлет саму мысль о поиске мирных развязок кризиса», — считает дипломат.

Галузин также добавил, что европейские государства стремятся сохранить нынешнюю политическую систему в Киеве. В своей оценке он охарактеризовал её как «агрессивно настроенный русофобский, неонацистский режим». Замглавы МИД подчеркнул, что подобный сценарий не соответствует целям Москвы.

Ранее Галузин сообщил, что Евросоюз добивается участия в переговорах по Украине, чтобы усилить позиции Киева при согласовании будущих договорённостей с Москвой. По его словам, европейские государства имели возможность сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса ещё с его начала. Однако, как считает замглавы МИД, они выбрали другой курс. Дипломат указал на продолжающиеся поставки вооружений Киеву и передачу разведывательной информации. Кроме того, европейская сторона оказывает помощь в целеуказании для ударов по российской территории.