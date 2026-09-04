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Опубликовано 4 сентября, 16:43

Нарышкин заявил об участии стран ЕС в боях на стороне Украины «в полный рост»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

Страны Евросоюза «практически в полный рост» участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин после заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведслужб государств СНГ.

«Не секрет, что страны Евросоюза практически в полный рост участвуют в боевых действиях на стороне Украины, доставляют оружие, боеприпасы, разведывательную информацию. Да и мы обнаруживаем военнослужащих стран Европейского союза на поле боя», — сказал Нарышкин.

В НАТО просчитывают сценарии блокады Калининграда, но ответ будет сокрушительным, предупредил Нарышкин
В НАТО просчитывают сценарии блокады Калининграда, но ответ будет сокрушительным, предупредил Нарышкин

Ранее Сергей Нарышкин, выступая в Санкт-Петербурге на заседании руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ, прокомментировал выводы аналитиков НАТО. По словам главы СВР, в штаб-квартире альянса сравнили готовность России и НАТО к вооружённому конфликту и заключили, что оптимальный способ ослабить военно-технический и мобилизационный потенциал Москвы — затягивать украинский конфликт. Нарышкин назвал такую формулировку «явкой с повинной».

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Юрий Лысенко
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