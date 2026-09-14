Евросоюз добивается участия в переговорах по Украине, чтобы усилить позиции Киева при согласовании будущих договорённостей с Москвой. Такое мнение замглавы МИД России Михаил Галузин высказал в беседе с газетой «Известия».

«За претензией европейцев на место за этим столом видим их желание создать количественный и качественный перевес для Киева при выработке условий будущих мирных договорённостей», — заявил дипломат.

По словам Галузина, европейские государства имели возможность сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса ещё с его начала. Однако, как считает замглавы МИД, они выбрали другой курс. Дипломат указал на продолжающиеся поставки вооружений Киеву и передачу разведывательной информации. Кроме того, европейская сторона оказывает помощь в целеуказании для ударов по российской территории.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон оказался в центре переговоров по Украине из-за нежелания европейских стран участвовать в них. При этом американский министр признался, что пока не знает, чем в итоге завершится переговорный процесс.