«Обмен, а не благотворительность»: Киев придумал, где взять ракеты ПВО на зиму

Украина предложила союзникам передать Киеву ракеты-перехватчики из собственных запасов с последующим возмещением за счёт уже заказанных украинской стороной боеприпасов. Об этом посол Украины при НАТО Алёна Гетманчук рассказала Politico.

По её словам, новые ракеты, законтрактованные Киевом у зарубежных производителей, не успеют поступить до зимы. При этом союзники не спешат расставаться с последними боеприпасами из своих арсеналов на фоне общего дефицита средств ПВО.

«Это обмен, а не благотворительность. Нам нужно просто пережить эту зиму», — сказала Гетманчук.

Она уточнила, что речь идёт в том числе о перехватчиках Patriot, а также ракетах класса «воздух — воздух» и боеприпасах для переносных зенитных комплексов. Киев готов принять даже ракеты, срок эксплуатации которых подходит к концу. Посол считает, что их передача Украине позволит союзникам использовать такие боеприпасы до списания.

Гетманчук также заявила, что Украина уже размещает крупные заказы на новые средства ПВО, в том числе на сотни перехватчиков PAC-2 и PAC-3, ракеты Aster 30 для SAMP/T и боеприпасы для IRIS-T. Часть закупок финансируется за счёт помощи партнёров и кредита ЕС.

Ранее Life.ru сообщал, что в Верховной раде признали критическую зависимость Украины от западной военной и финансовой поддержки. Украинские депутаты отмечали, что без помощи партнёров страна не сможет в полном объёме обеспечивать армию и поддерживать работу государства.