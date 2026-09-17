«Не будем обманывать»: В Раде признали критическую зависимость Украины от западной допомоги в ПРО

«В ближайшую зиму и, возможно, ещё какое-то время мы будем зависеть от наших партнёров именно в перехвате баллистических ракет», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что темпы поставок американского вооружения Украине по ранее заключённым контрактам Пентагона сократились вдвое. Речь идёт о программе USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), в рамках которой Пентагон заказывает оружие для Киева напрямую у американских производителей, а не передаёт из собственных арсеналов. С 2022 года Конгресс выделил на эту программу 32,49 миллиарда долларов. К концу марта министерство обороны заключило контракты почти на всю эту сумму, однако оплатило лишь немногим более половины — около 19 миллиардов. Оставшиеся 13,5 миллиарда долларов по подписанным соглашениям находятся в работе.