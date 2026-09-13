Без спешки и суеты: Карасин рассказал, как БРИКС подойдёт к расширению

БРИКС не будет принимать новых участников в спешке, несмотря на интерес со стороны многих государств. Такой подход обозначил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру».

По словам сенатора, десять стран — участниц объединения сейчас сосредоточены на развитии взаимодействия и выстраивании дальнейшего сотрудничества.

«Те 10 стран, которые являются сейчас участниками БРИКС, конечно, думают о том, как дальше налаживать сотрудничество. При этом суетливости в расширении состава БРИКС нет», — отметил Карасин.

Он подчеркнул, что торопливость в вопросе приёма новых государств не нужна. Решения должны приниматься с учётом позиции всех членов сообщества.

«Самое главное, что это организация, которая умеет слушать друг друга», — заключил политик.

На проходящем в Нью-Дели XVIII саммите участники БРИКС обсуждают реформу глобального управления и расширение многостороннего сотрудничества. На отдельную сессию пригласили страны-партнёры, включая Белоруссию, Казахстан, Вьетнам, Кубу, Малайзию, Таиланд и Узбекистан.