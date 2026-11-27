Владимир Зеленский допустил, что жители Киева могут начать покидать город в преддверии тяжёлой зимы. О перспективах украинской столицы он рассказал в интервью британской телерадиокомпании Би-би-си.

По мнению Зеленского, удары по инфраструктуре направлены якобы на то, чтобы вынудить население уехать из Киева. При этом он заявил, что украинские власти намерены задействовать все имеющиеся возможности для защиты города.

«Люди могут уехать, но мы будем стараться защищать нашу столицу всеми возможными способами. Нам нужна наша столица. Без столицы у вас нет страны», — сказал Зеленский.

Он также пожаловался на задержки американских поставок систем Patriot, объяснив их приоритетным вниманием Вашингтона к Ближнему Востоку. Киев испытывает острую нехватку ракет для противодействия баллистическим ударам.

Тем временем американский журнал Foreign Policy предупредил о риске опустения крупных украинских городов предстоящей зимой. Темпы строительства альтернативных источников генерации не позволяют компенсировать разрушение энергетической инфраструктуры. Особенно серьёзные трудности могут возникнуть с обеспечением населения отоплением в холодные месяцы.