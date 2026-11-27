Украинская программа перехода на распределённую энергетику не успевает за масштабами разрушений инфраструктуры и потребностями страны в зимний период. В результате некоторые крупные города, включая Киев, могут оказаться непригодными для проживания. Об этом говорится в статье журнала Foreign Policy.

Весной и летом Украина ускорила строительство небольших газовых электростанций, ветропарков и солнечных установок. Такие объекты должны снизить зависимость от крупных тепловых электростанций, которые сложнее защищать от ударов. Однако темпы модернизации оказались недостаточными. По данным издания, к середине 2026 года мощность возобновляемой энергетики увеличилась примерно на 16% по сравнению с началом 2025-го. За первое полугодие в стране установили 70 ветротурбин, а объём новой солнечной генерации достиг уровня, достаточного для обеспечения электричеством 600–800 тысяч европейских домохозяйств.

При этом новые мощности пока не способны полноценно заменить традиционную инфраструктуру. Например, солнечные панели с аккумуляторами в больницах Ровно позволяют поддерживать работу критически важных отделений около четырёх часов после отключения электричества. Затем учреждениям приходится переходить на дизельные генераторы. Солнечная энергетика также не решает проблему отопления в холодные и пасмурные месяцы.

Ещё одной проблемой стало финансирование. План оснастить распределёнными источниками энергии больницы, водоканалы и сети связи стоимостью около 6,3 миллиарда долларов полностью реализовать не удалось. По оценке украинской организации «Экоклуб», спрос на такие решения значительно превышает возможности страны по их строительству и оплате.

Международное энергетическое агентство считает, что в предстоящую зиму Украине придётся в первую очередь полагаться на импорт электричества и местные когенерационные установки. При этом в организации подчеркнули, что без противовоздушной обороны сохранить энергетическую инфраструктуру будет крайне сложно.

Ранее глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов заявил, что жители Киева могут столкнуться с жёсткими ограничениями водоснабжения зимой. В лучшем случае воду будут подавать по условной схеме «три часа есть, восемь нет». Он считает, что власти украинской столицы не подготовились к холодам. Возможные перебои он связывает с зависимостью насосных станций от электричества.